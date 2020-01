De Brugse raadkamer hield vrijdagmorgen drie leden van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele aan. Ze worden verdacht van de moordpoging op een ex-lid. De Brugse man zou te loslippig geweest zijn en werd zwaar toegetakeld. Hij raakte blind aan één oog.

De zeven (ex-)leden van de beruchte motorbende No Surrender MC verschenen vrijdagmorgen samen voor de raadkamer in Brugge. Vier van hen - waaronder president van de bende A.T. uit Zwevezele - vroegen ...