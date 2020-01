Schuldgevoelens wegen door. Moeders gaan eronder gebukt en als de vader nog niet flauwgevallen is tijdens de bevalling, bezwijkt ook hij wel aan dat gevoel. Maar waarom dan? En hoe kunnen we ermee omgaan?

“Sorry dat die sokjes steeds uitvallen. Sorry dat ik je niet altijd kan troosten als je huilt. Sorry dat ik er niet elke seconde van de dag kan zijn. Sorry dat je favoriete broek in de was zit. Sorry ...