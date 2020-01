Uronen: “We hebben lot volledig in eigen handen”

Wedstrijden in de Ghelamco Arena worden door Jere Uronen met een fluostift aangevinkt. “Daar valt altijd iets te beleven”, glimlacht de Fin. “Mooi stadion, goeie grasmat en vooral vaak spectaculaire wedstrijden. Je kan de Gentse filosofie vergelijken met die van ons: ze vallen graag aan en houden van technisch verzorgd voetbal. Bovendien hebben we het al vaak goed gedaan in Gent.”