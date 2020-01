"De Chinese overheid doet er alles aan om het coronavirus in te dijken". Dat stelt Sven Agten vast in China. De Neerpeltenaar woont en werkt al meer dan 15 jaar in Shanghai en kent het land als zijn broekzak. Net omdat de China een sterke centrale overheid heeft, kan het snel draconische maatregelen nemen. Ook Agten zelf ondervindt hinder door de impact die het dodelijke longvirus heeft op het openbare leven.