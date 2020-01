Jubileumeditie Fumprock belooft topper te worden

Diepenbeek - Fumprock, de rockbenefiet voor Ambulancewens België, is alweer aan zijn vijfde editie toe op zaterdag 15 februari. Ooit klein gestart met lokale bands komt het festival ook dit jaar op de proppen met klinkende namen als The Wolf Banes en Funeral Dress.

Fumprock is een festival dat voor ambiance, muziek en een warm hart in Diepenbeek wil zorgen. Een groot deel van de opbrengst gaat naar Ambulancewens, de vereniging die palliatieve en langdurig zieke patiënten helpt met hun wensen te vervullen en aangepast ambulancevervoer aanreikt. De vzw Poor Events en Fumprock konden de afgelopen vier jaar al meer dan 15.000 euro overmaken op de rekening van het Diepenbeekse goede doel.

Het vijfde jaar is een jubileumjaar en dat wil Fumprock extra in de verf zetten door meer energie te steken in de aankleding van de zaal, maar ook door extra te investeren in de programmatie. De legendarische Belgisch band The Wolf Banes, bekend van meerdere klassiekers zoals ‘As the Bottle Runs Dry’ en ‘Miles Away from Here’ komt in een schitterende bezetting naar Diepenbeek. Onder meer Jan Van Eycken van De Kreuners speelt mee in de band van zanger Wimmeke Punk.

Legendarische punkers staan ook op het podium. Funeral Dress bestaat al 35 jaar, maar hun feesthit ‘Party On’ is nog altijd niet kapot te krijgen. De hanenkammen mogen weer vlotjes omhoog, de veiligheidsspelden mogen door de broek gestoken worden. Het wordt feest!

Your Highness stond al op Graspop en Alcatraz Metal Fest en op verschillende grote podia in Europa. Hun stevige stonermetal, recht vanuit de moerassen van Antwerpen, zal ook in Diepenbeek harten sneller doen kloppen want ze komen voor het eerst met hun gloednieuwe cd naar Limburg.

Het debuutalbum van Elusion, een band die door de liefde is verbonden met Diepenbeek, krijgt in zowat alle metalmagazines prima kritieken. De female metal van de band, met een snuifje middeleeuws en folk, zit verfijnd in elkaar en vooral de zang van Evy bezorgt het publiek kippenvel.

Fumprock blijft natuurlijk investeren in Diepenbeekse muziek. Dit jaar wordt die verzorgd door de noiserockers van S.K.O.DA. en door de zangeres van de afsluitende rockcoverband STEAM. Juf Kimmy van basisschool de Loep leert de kleuters overdag misschien tellen en schrijven, maar op het Fumprockpodium gaat ze het publiek leren hoe rock’n roll moet klinken; niet voor niks stoomde Steam door naar de halve finale van de Benelux rockwedstrijd Clash of the Coverbands.

Net als de vorige jaren zorgt De Zigeuner voor een gratis pendelbus door Diepenbeek en Hasselt. Onze Biopack-bekers worden opnieuw verwerkt tot compost door Bionerga om op die manier weer duizend preien te laten groeien.

Fumprock vindt plaats op zaterdag 15 februari 2020 in OC Rooierheide, Diepenbeek. Tickets kosten 12 euro. U vindt alle info op www.fumprock.be