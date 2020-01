De Banneuxkes spelen 'De Bollereu'

Hasselt-Centrum

Hasselt - De Banneuxkes brengen de klucht 'De Bollereu' (De Bolero) in een regie van Yvette Bottu en Franck van Erven.

Gaston Vandermeyden, een populaire sportjournalist van de televisie, is een hopeloze sloddervos. Zijn huis is, sinds hij weer eens zonder vrouw leeft, een grote puinhoop en zijn administratie belandt meestal op de stapel onbeantwoorde brieven en rekeningen. Zo ook het bericht dat de belastingdienst een controle komt uitvoeren in verband met zijn laatste aangifte. Hoewel hij al jaren van zijn laatste vriendin, die ook een dochter heeft, gescheiden leeft, geeft hij haar nog steeds als "ten laste" op bij de belasting. Zijn vriend Etienne, cameraman, vindt de brief bij toeval en nu moet snel worden gezorgd voor een vrouw en een dochter om de controleur te laten geloven dat de situatie klopt met de aangifte. De inspecteur komt en Angeline, de vrouw van Etienne, wordt voorgesteld als de vrouw van Gaston; de secretaresse Sofie als de dochter. De inspecteur denkt dat er problemen zijn in de relatie van Gaston en stelt voor dat hij later terugkomt met zijn vrouw Magda, die een cursus "huwelijksproblemen" volgt.



Speeldata: za 22/2 om 20u, zo 23/2 om 14u, wo 26/2 om 20u, vr 28/2 om 20u, za 29/2 om 20u.

Opvoeringen: Scholen Kindsheid Jesu – Kempische Steenweg 400 – 3500 Hasselt

Deuren van ons theatercafé gaan open vanaf 19u00

Kaarten te bestellen: telefonisch op dinsdag en donderdag tussen 18 en 20u op tel. 0489/074804 of via de website www.banneuxkes.be.

