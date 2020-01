Hoe probeer je van 300 miljoen euro voor personen met handicap 1,6 miljard te maken?

Brussel -

Hoe kan je van 300 miljoen euro 1,6 miljard euro maken? Dat is zo ongeveer de oefening die gemaakt is om meer mensen met een handicap te helpen dan wiskundig mogelijk is. “Door een aantal verschuivingen kunnen we toch nog 1.700 mensen extra helpen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).