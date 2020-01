H&M gaat in zee met voormalig topmodel

Ze was een van de topmodellen van de jaren negentig en twintig jaar later is de Deense Helena Christensen (50) nog steeds niets van haar glans verloren. Sterker nog, het voormalige topmodel lijkt zelf ook goed overweg te kunnen met een fototoestel en kledingprints. Zo goed zelfs, dat ze in zee gaat met de Zweedse modereus H&M.

De capsulecollectie, de gebaseerd is op foto’s van Christensen, bestaat uit enkele T-shirts, sweaters en hoodies. De silhouetten, van korte modellen tot heel erg wijde, zijn dan weer een verwijzing naar de zogenaamde streetwear uit de jaren negentig. Qua kleuren hield Christensen het simpel: ze koos voor neutrale tinten als grijs, wit en zwart.

Foto: H&M

Het voormalige model is alvast opgetogen over de samenwerking. “Het was fantastisch om te kunnen samenwerken met H&M”, staat te lezen in het persbericht. “Ik zag hoe mijn foto’s tot leven kwamen op de kledingstukken. En dan mocht ik de foto’s nog eens maken voor de campagne. Het was fantastisch.”

De collectie is vanaf 30 januari wereldwijd te koop in de geselecteerde winkels en online.