LIVE. Kijk zondag live naar de derby tussen Excelsior Hamont en KFC Hamont 99

De Hamontse derby tussen Excelsior en KFC in tweede provinciale A, dat is onze match van het weekend, die zondag (14.30u) dus live te zien is op onze website.

Opmerkelijk: naast coach Jeroen Van Seggelen telt Excelsior liefst elf (!) spelers in de rangen, die in het verleden deel hebben uitgemaakt van de A-kern van KFC. Acht daarvan staan zondag zelfs op het wedstrijdblad in het Hamontse onderonsje tussen Excelsior en KFC.

Praktisch

Stadion: Watermolenstraat, Hamont-Achel. Scheidsrechter: Luc Doomen. Aftrap: Zondag 14.30u.

EXC. HAMONT

Doelman Noels moet afhaken en ook collega Fiddelaers sukkelt nog met de knie.

1. Nicky Fiddelaers

2. Niels Langens

3. Nick Patterson

4. Ben Kees

5. Vito Stevens

6. Geert Gielen

7. Michiel Jannis

8. Jordy Vandael

9. Mathijs Kusters

10. Kris Poelmans

11. Joey Verhaert

12. Marnix Duisters

13. Jordy Van Vlierden

14. Nick Van Samang

15. Rob Gielen

Trainer: Jeroen Van Seggelen.

KFC HAMONT 99

Met uitzondering van de geschorste Goossens is iedereen beschikbaar.

1. Marnick Emmers

2. Jo Slenders

3. Jasper Reyskens

5. Harald Pinxten

6. Yassine El Arquioui

7. Vince Bloemen

8. Ferren Peeters

9. Tim Strijbosch

10. Edwin Vaas

11. Stijn Nullens

13. Liam Peeters

14. Jorne Thys

15. Joren Vrijsen

20. Jarne Stelten

Trainer: Olaf Vandael.

De match in 3 cijfers

3,5: 3,5 kilometer, meer moet KFC Hamont niet afleggen om bij Excelsior op bezoek te gaan. Toch denken beide voorzitters niet aan een fusie. “Zeg nooit nooit, maar voorlopig is het water nog iets te diep. Toch is de strijd tussen beide clubs niet meer zo hevig als vroeger. Het is fijn dat we op een constructieve manier kunnen samenwerken”, zegt KFC-voorzitter Jaak Slenders.

“Vroeger waren we inderdaad kat en hond, gelukkig is dat intussen verbeterd”, vult Hubert Pompelmonde van Excelsior aan. “Er is ruimte voor twee ploegen. KFC ligt centraal en is zo geschikt om de jeugd op te leiden.”

6: Met Nicky Fiddelaers, Geert Gielen, Niels Langens, Kris Poelmans, Jordy Vandael en Joey Verhaert staan bij Excelsior Hamont zondag liefst zes spelers in de basiself, die vier seizoenen geleden nog deel uitmaakten van de kampioenenploeg in vierde provinciale.

“Een straffe prestatie”, beseft Excelsior-aanvoerder Kris Poelmans. “Voor vierde provinciale hadden we toen dus wel een sterke ploeg. Toch heeft trainer Jeroen Van Seggelen ons in die voorbije vier seizoenen nog allemaal sterker gemaakt. We vormen ook een groep kameraden naast het veld, dat maakt het ook makkelijker om de ploeg samen te houden.”

23: 23 doelpunten heeft topschutter Tim Strijbosch (KFC Hamont ‘99) dit seizoen al op zijn teller staan. Dat is er zelfs één meer dan het totale doelpuntenaantal van Excelsior Hamont.

“Een vlot scorende spits bepaalt of je in de linker- of rechterkolom eindigt”, zegt Strijbosch, die in de heenwedstrijd (4-1) alle vier de goals voor zijn rekening nam. “Vóór het seizoen had ik als doel om twintig keer te scoren. Die ambitie heb ik intussen bijgesteld naar dertig. Dan zit ik op een gemiddelde van één doelpunt per match. Als iemand anders me dan nog inhaalt, dan verdient die het om topschutter van de reeks te zijn.”