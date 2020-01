19-jarige die net drugs had gekocht aan kant gezet in Riemst

Riemst -

Een 19-jarige chauffeur is donderdagavond zijn rijbewijs kwijtgespeeld even nadat hij bij een straatdealer in Maastricht drugs had gekocht. De man werd rond 19.30 uur op de Maastrichtersteenweg aan de kant gehaald door een gemengde patrouille, bestaande uit een ploeg uit Nederland en een ploeg van de politiezone Bilzen – Hoeselt – Riemst. De Nederlanders hadden gezien hoe hij marihuana kocht in Maastricht. De 5 gram drugs werden in beslag genomen.