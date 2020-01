LeBron James leidt Lakers naar winst en heeft Kobe Bryant in het vizier

LeBron James was donderdagavond opnieuw de grote man bij de Los Angeles Lakers, die op bezoek gingen in Brooklyn. Met zijn tiende triple-double van het seizoen leidde LBJ zijn team naar een 113-128 overwinning.

James was tegen de Nets goed voor 27 punten, 12 rebounds en 10 assists. In het verliezende kamp scoorde Kyrie Irving 20 punten. In de topschutterslijst aller tijden van de NBA staat James vierde met 33.626 punten. Dat zijn er amper 17 minder dan de inmiddels gestopte Kobe Bryant. Zaterdag kan hij hem passeren in Philadelphia, de geboortestad van Bryant.

De Lakers verstevigden met hun 36e overwinning van het seizoen (tegen negen nederlagen) hun eerste plaats in de Western Conference.

Dallas, vijfde in de stand, won onder aanvoering van zijn Sloveense goudhaantje Luka Doncic (27 ptn, 9 ass) met 125-133 van Portland. Damian Lillard blonk bij de Trail Blazers uit met 47 punten.

Uitslagen

Cleveland - Washington 112-124

Brooklyn - LA Lakers 113-128

Portland - Dallas 125-133

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage)

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 39 6 0.867

2. Miami 31 13 0.705

3. Toronto 30 14 0.682

4. Boston 29 14 0.674

5. Indiana 29 16 0.644

6. Philadelphia 29 17 0.630

7. Orlando 21 24 0.467

8. Brooklyn 18 25 0.419

9. Detroit 17 28 0.378

10. Chicago 17 29 0.370

11. Washington 15 29 0.341

12. Charlotte 15 30 0.333

13. New York 12 33 0.267

14. Cleveland 12 33 0.267

15. Atlanta 11 34 0.244

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 36 9 0.800

2. Utah 31 13 0.705

3. LA Clippers 31 14 0.689

4. Denver 30 14 0.682

5. Dallas 28 16 0.636

6. Houston 27 16 0.628

7. Oklahoma City 26 19 0.578

8. San Antonio 20 23 0.465

9. Memphis 20 24 0.455

10. Portland 19 27 0.413

11. Phoenix 18 26 0.409

12. New Orleans 17 28 0.378

13. Minnesota 15 29 0.341

14. Sacramento 15 29 0.341

15. Golden State 10 36 0.217

Programma van vrijdag

Charlotte - Milwaukee

Detroit - Memphis

Orlando - Boston

New York - Toronto

Chicago - Sacramento

Oklahoma City - Atlanta

Minnesota - Houston

New Orleans - Denver

Miami - LA Clippers

San Antonio - Phoenix

Golden State - Indiana