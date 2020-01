Coach Thomas Johansson: “Blessure van Goffin valt mee”

David Goffin (ATP 11) werkte vrijdag op de Australian Open een lichte training af in het vooruitzicht van zijn achtste finale tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 16).

De Luikenaar oefende met een ingepakte linkerdij maar wilde na afloop niet veel kwijt. “Het gaat super, uitstekend”, vertelde hij met een monkellachje bij het verlaten van het terrein.

Zijn coach Thomas Johansson was wel spraakzamer. “Het is okay. Het gaat goed met David”, bevestigde de 44-jarige Zweed, die in 2002 de Australian Open won. “Ik kan niet zeggen waarvan hij last heeft, maar we weten wat David parten speelt. En het is niets serieus. Hij kreeg gisterenavond en vanmorgen verzorging. Het was inderdaad een lichte training maar dat zou het ook zonder fysieke zorgen zijn geweest. Dit is doorgaans de manier waarop de spelers een rustdag tussen twee matchen doorbrengen.”