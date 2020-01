Caleb Ewan zet puntjes op de i in Tour Down Under, Philipsen terug in puntentrui maar “toch gefrustreerd”

In Murray Bridge kregen we in de Tour Down Under voor het eerst dit seizoen een echt duel tussen de twee sprinttenoren van de Belgische WorldTour-ploegen te zien. Sam Bennett zette fors aan, maar werd vrij gemakkelijk geremonteerd door Caleb Ewan. De Australiër van Lotto-Soudal boekt zo een drie op drie in de sprints, waarin hij goed werd afgezet. Hij is duidelijk de beste spurter van het moment. Jasper Philipsen eindigde derde en pakt daarmee de puntentrui terug, maar was in de eerste plaats ontevreden: “In de laatste bocht zat ik te ver, waardoor mijn sprint al op voorhand verknoeid was. Dit is frustrerend.”