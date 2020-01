Vertrouwen van de Belg in zelfrijdende wagens neemt af

Vier op de tien Belgen denken dat er nooit volledig autonome wagens zullen rondrijden, blijkt vrijdag uit een enquête van VIAS bij 1.000 mensen. Dat is een lichte stijging tegenover 2017, die volgens het verkeersinstituut het gevolg is van de overmediatisering van ongevallen in de Verenigde Staten waarbij zelfrijdende auto’s betrokken waren.

Een autonome wagen is een voertuig dat in staat is om in het verkeer te rijden zonder tussenkomst van een bestuurder. Er zijn verschillende niveaus van autonomie, van niveau 0 tot niveau 5. Bij dat laatste ...