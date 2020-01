Nieuw onderzoek naar Joëlle Milquet voor beïnvloeding van getuigen

Er loopt bij het parket van Brussel sinds het eerste trimester van 2018 een gerechtelijk informatieonderzoek betreffende Joëlle Milquet. Het parket van Brussel bevestigde donderdagavond een bericht van Le Vif/L’Express. Dit onderzoek is gericht op feiten die worden gekwalificeerd als “verbale of schriftelijke bedreigingen met bevel, intimidatie en gebruik voor criminele doeleinden van informatie verkregen in het kader van toegang tot een onderzoeksdossier”, preciseert het parket, dat verdere commentaar weigert in het belang van het onderzoek.