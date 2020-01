Kangoeroes Mechelen organiseert Final Four Women’s League

Basketclub Kangoeroes Mechelen zal de Final Four van de Central Europe Women’s League organiseren. De Final Four staat in het weekend van 28 en 29 maart op de planning in de Winketkaai.

Kangoeroes klopte woensdagavond het Tsjechische Chomutov met 70-58 en verzekerde zich zo van deelname aan de Final Four. De Mechelse vrouwen wonnen vijf van hun zes wedstrijden en staan in hun groep op de tweede stek. Mechelen moet nog aan de bak tegen het Oostenrijkse Graz (28/01) en de Slovaakse leider Piestanske Cajky (20/02). In de andere groep staat Charleroi vijfde en laatste. De top twee plaatst zich voor de Final Four.

De Central Europe Women’s League wordt georganiseerd door de Tsjechische federatie. Aan de competitie nemen teams deel die zich niet plaatsten voor een FIBA-beker.