Cercle Brugge gaat met stichting Me to You strijd tegen leukemie aan

Rode lantaarn Cercle Brugge gaat een partnership aan met de stichting Me to You om de bewustwording en het onderzoek naar leukemie of bloedkanker meer onder de aandacht te brengen, zo maakte de Vereniging donderdag bekend.

De in mei 2014 opgerichte stichting Me to You steunt leukemie-onderzoek en heeft als eerste doel de verdere opmars van de ziekte tegen te gaan. Cercle werd zelf al geconfronteerd met de ziekte: bij doelman Miguel Van Damme werd medio 2016 bloedkanker vastgesteld. Na een strijd van twee jaar en vijf maanden tegen de ziekte werd hij begin vorig jaar officieel genezen verklaard, enkele maanden later werd er bij een controle echter opnieuw kanker vastgesteld.

In tussentijd bleef de Vereniging hem altijd steunen: in de zomer van 2017 mocht hij een contractverlenging ondertekenen in het Jan Breydelstadion en vorig jaar tekende hij nog bij tot medio 2020, met optie op een bijkomend seizoen. “We zien de kracht waarmee Miguel met zijn ziekte omgaat en een immense steun en solidariteit ervaren bij onze supporters. Daarom geloof ik dat wij met de Cercle-familie en de stichting ‘Me to You’ een hoopvol verhaal kunnen schrijven”, liet Cercle-bestuurslid Thomas Tousseyn weten. Hij is zelf professor en onderzoeker in het domein van bloedkankers.

Om symbolisch alle leukemiestrijders een aanmoedigend steuntje in de rug te geven, roept Cercle op om zondag tijdens de competitiewedstrijd tegen Anderlecht in de zestiende minuut - bij Cercle draagt Van Damme rugnummer zestien - één minuut applaus te geven.