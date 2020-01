Judoka Charline Van Snick start olympisch jaar met brons in Tel Aviv

Charline Van Snick (-52 kg) heeft op de Grand Prix van Tel Aviv brons veroverd en zette op die manier de laatste rechte lijn naar de Olympische Spelen in Tokio goed in. Jorre Verstraeten (-60 kg) strandde in de herkansingen, Ellen Salens (-48 kg) en Amber Ryheul (-52 kg) in de achtste finales en Anne-Sophie Jura (-48 kg) verloor haar eerste kamp.