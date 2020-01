Belg scoorde doelpunt van het decennium voor Mönchengladbach (en het is niet Thorgan Hazard)

De supporters van Mönchengladbach hebben een treffer van oudgediende Igor De Camargo uit 2011 verkozen tot het ‘doelpunt van het decennium’ van de Borussen.

De Camargo voetbalde tussen 2010 en 2013 2,5 seizoenen voor Gladbach. Zijn hoogtepunt bij de Borussen beleefde de Braziliaanse Belg in mei 2011. ‘Die Fohlen’ waren verwikkeld in een degradatiestrijd en moesten barrages afwerken tegen Bochum om in de Bundesliga te blijven. In de heenwedstrijd deed De Camargo het Borussiapark ontploffen door in de 93ste minuut de winnende 1-0 met de wreef binnen te volleyen. De terugmatch in Bochum eindigde op 1-1, waardoor het doelpunt van de huidige spits van KV Mechelen doorslaggevend was om in de hoogste afdeling te blijven.

“Ik hou goede herinneringen over aan deze wondermooie avond. Het was niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière, maar wel mijn belangrijkste. De ontlading was enorm”, blikte De Camargo, in vlekkeloos Duits, in een videoboodschap terug op zijn ‘doelpunt van het decennium’.

De goal van Thorgan Hazard tegen Barcelona in de Champions League haalde het niet. Foto: BELGAIMAGE

Supporters van Borussia Mönchengladbach konden kiezen tussen tien doelpunten, eentje uit elk jaar. Ook Thorgan Hazard, die afgelopen zomer Gladbach ruilde voor Dortmund, stond op de shortlist. Zijn Champions League-goal tegen FC Barcelona in september 2016 haalde het niet. De Duitsers verloren die groepsmatch voor eigen publiek toen met 1-2.