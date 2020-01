Kate Middleton openhartig over eenzaam gevoel na geboorte prins George

Tijdens een werkbezoek aan de Ely and Careau Children’s Centre in Cardiff in Wales heeft Kate Middleton toegegeven dat ze na de bevalling van haar eerste kindje, prins George, eenzaam was. “Ik voelde me zo geïsoleerd”, zei ze. Herkenbaar? Laat het ons weten via onderstaand adres.

Kate Middleton was woensdag in het kindercentrum te gast in het kader van haar nieuwe project ‘5 Big Questions on the Under 5s’, dat een debat op gang moet trekken tussen jonge ouders. Zij worden gestimuleerd om hun visie over het opvoeden van de toekomstige generatie te delen.

Foto: ISOPIX

Tijdens het bezoek deed de hertogin van Cambridge een persoonlijke onthulling. Ze voelde zich na de geboorte van haar eerste zoontje, prins George, heel eenzaam. “Ik was net bevallen en William werkte nog bij Search and Rescue. Ik zat hier, in het midden van Anglesey, met een kleine baby. Ik voelde me zo geïsoleerd, zo afgesneden van de rest van de wereld. Er was geen familie in de buurt en hij deed nachtdiensten. Ik wilde dat ik indertijd zelf zo’n centrum als dit ter beschikking had”, zei ze.

Over eventuele eenzaamheid na haar twee andere bevallingen, wijdde ze niet uit. Voor de fans van royal baby’s heeft Kate Middleton ook nieuws: zij en prins William zullen wellicht niet meer aan gezinsuitbreiding doen. Als ligt dat schijnbaar vooral aan de prins. “Ik denk niet dat hij nog kinderen wil. Het lijkt erop dat ons gezin compleet is.”

