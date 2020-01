Kledingketen C&A sluit in Frankrijk dertig winkels. Dat meldt de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. Het Nederlandse familiebedrijf, dat sinds 1972 aanwezig is in Frankrijk, heeft het personeel volgens Franse media vorige week vrijdag op de hoogte gesteld van het nieuws. Inmiddels heeft C&A Frankrijk de stap bevestigd, schrijft de Nederlandse krant.