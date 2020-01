België is vijfde grootste textielvervuiler van Europa

In België komt flink wat textiel op de afvalberg terecht. Dat heeft Labfresh, een Nederlands bedrijf voor duurzame en innovatieve mannenmode, dat een onderzoek voerde naar textielafval binnen de Europese Unie bekendgemaakt. België neemt zelfs de vijfde plaats in op de lijst van de meest vervuilende landen.

Labfresh nam de hoeveelheid textielafval die de verschillende landen in de Europese Unie produceren onder de loep. Het Nederlands bedrijf hield daarbij rekening met de hoeveelheid textielafval, de uitgaven aan nieuwe kleding, de grootte van de kledingindustrie en het exportvolume van tweedehandskleding binnen het land.

Daaruit bleek dat Italië het meest vervuilende land is, gevolgd door Portugal en Oostenrijk. België neemt de vijfde plaats in op het lijstje. In België gooien we jaarlijks gemiddeld 14,8 kilo textiel per persoon weg, veruit het hoogste uit alle landen, maar we recycleren meteen ook wel de meeste kilo’s per persoon, namelijk 1,5 kilogram per jaar.

Nederland doet het stukken beter. Onze noorderburen staan pas op de elfde plaats van meest vervuilende landen. Zo produceren Nederlanders 5,9 kilo textielafval per jaar, maar daarvan belandt slechts 3,4 kilo op de afvalberg.