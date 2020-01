Fans van Game of Thrones krijgen dan toch nog een ander einde (al zal het niet op televisie zijn)

Fans die teleurgesteld waren over het einde van de serie Game of Thrones, krijgen eindelijk waar ze op wachtten. George R.R. Martin, de schrijver van de boekenreeks waar de serie op is gebaseerd, is de laatste boeken aan het afmaken. Dat betekent dat lezers eindelijk te weten komen hoe het ‘op papier’ afloopt met personages als Jon Snow, Daenerys Targaryen en Cersei Lannister.