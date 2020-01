Vijf hoogtepunten van Paris Fashion Week voor mannen

Een relletje door een provocerend kapsel, gemengde defilés, mannen op platformschoenen en een flinke dosis decadentie. Dat was kort samengevat de Men’s Fashion Week in Parijs.

Gucci demonstreerde tijdens de voorbije modeweek in Milaan al zijn voorliefde voor genderneutrale mode, nu volgen ook Rick Owens, Dries Van Noten en Dior in Parijs. De hoge platformschoenen van Rick Owens en Dries Van Noten zijn de absolute blikvangers, maar de ‘vrouwelijke’ invloeden zijn ook subtieler aanwezig in de vorm van lange handschoenen, bloemenapplicaties, broches ...

Foto: Catwalk Pictures

Comme des Garçons mocht het na zijn defilé flink ontgelden op sociale media. Daar had de collectie zelf helemaal niets mee te maken, wel het kapsel van zijn mannelijke modellen. De overwegend blanke modellen droegen op de catwalk pruiken met cornrows, een haarstijl die traditioneel wordt gedragen door zwarte mannen en vrouwen en dat werd niet geapprecieerd op Twitter en Instagram.

Foto: Catwalk Pictures

Decadentie met een aristocratisch kantje en een vleugje couture. Bij Dries Van Noten en Dior mocht het allemaal een beetje grootser en luxueuzer. Zo kwam Dries Van Noten met vals vossenbont en antieke broches op de proppen, terwijl Dior hoge ogen gooide met nertsjassen, operahandschoenen en luxueuze borduursels. Eén jas, met een prijskaartje maar liefst 75.000 euro, werd zelfs rijkelijk met zilver bezet.

Vlnr: Dior, Dries Van Noten en Dior Foto: Catwalk Pictures

Jacquemus wijzigt zijn format en zal nog slechts twee defilés per jaar laten doorgaan. Eén in januari en één in juni. Gemengd bovendien. Concreet betekent dit dat zijn collectie voor mannen en vrouwen op exact hetzelfde moment zal plaatsvinden, tijdens de Men’s Fashion Week Paris. Zijn wintercollectie oogde puur, minimalistisch, met veel beigetinten en hier en daar een vleugje roze.

Foto: Catwalk Pictures

Wat doe je als jouw collega’s de één na de andere ster de catwalk opsturen en hierdoor met alle persaandacht gaan lopen? Simpel. Je huurt lookalikes in. Dat deed Vetements. Tijdens het defilé maakten illustere dubbelgangers van Kate Moss, Naomi Campbell, Snoop Dogg en Angelina Jolie de catwalk onveilig. Oprichter Guram Gvasalia vertelde hierover aan Vogue: “Ik had graag de echte Naomi gehad, maar als jong bedrijf kunnen wij haar niet betalen.” Van een marketingstunt gesproken.