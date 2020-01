Heuvels beklimmen, naar het dak van de hemel en hete potten: tips voor een reis naar Taipei

Het mag dan niet meteen in de top tien staan van populairste bestemmingen, toch is Taiwan meer dan alleen een eilandje in de Oost-Chinese Zee. De hoofdstad Taipei mag dan wel een smeltkroes van verschillende Aziatische culturen zijn, toch zijn er vele momenten van rust. En van lekker eten.

Jiufen

Foto: LLA

Op een uurtje rijden van de hoofdstad Taipei ligt Jiufen, een oude stad in de bergen die je bij zonlicht ook meteen een prachtig uitzicht geeft over Noord-Taiwan. De bekendste straat is Jishan street maar bij toeristen (en reisgidsen) staat die bekend als Jiufen Old Street. Het is een overdekt, smal straatje waar handelaars zich verdringen om hun zelfgemaakte visballetjes, bubbelwafels en gedroogd vlees aan de man te brengen. Tussen de eetkraampjes zijn er ook enkele restaurants, kunstgalerieën en lokale artiesten die met keramiek en hout aan de slag gaan en meer dan een toerist tot stilstand brengen.

Taipei 101

Foto: LLA

Het mag dan al lang niet meer de hoogste toren ter wereld zijn, toch is Taipei 101 nog altijd een bezoekje waard. Met zijn 508 meter en vernuftig systeem, dat zelfs bestand is tegen een aardbeving (lees: de toren houdt zijn balans door een bolvormig goudkleurig gewicht van ruim 800 ton) geeft de toren je een 360 graden zicht over de hele hoofdstad. Daal daarna af naar het onderliggende winkelcentrum en ga, als de wachtrij niet al te lang is, een hapje eten bij Din Tai Fung, een dumplingrestaurant, dat zelfs de inspecteurs van de Michelingids niet koud liet.

Xiangshan

Foto: LLA

Dichtbij het gelijknamige metrostation kan je de Xiangshan beklimmen. De berg, die amper 183 meter hoog is, trekt na zonsondergang heel wat bezoekers. Het wandelpad, een aaneenschakeling van trappen, is ongeveer anderhalve kilometer lang en eindigt met een climax: een schitterend zicht op onder meer Taipei 101 en de stad met zijn duizenden lichtjes.

Hotpot

Oftewel Chinese fondue. Het land dat de facto onafhankelijk is van China (maar door heel wat landen niet als staat erkend wordt) barst van de originele restaurantjes. Een daarvan zijn de hotpot restaurants, die je op elke hoek van de straat kan vinden. Kies een bouillon naar keuze (zoetzuur of pikant zijn de meest voorkomende ) en bestel vlees, groenten, noedels en vis naar believen. Laat de gerechten sudderen in de hete pot en vis ze er na enkele minuten weer uit met stokjes.