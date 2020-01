Op naar tweede ronde Europese statistiekolympiade

Bree - Vijf teams van SAB durfden het aan om deel te nemen aan de Europese statistiekolympiade. Deze olympiade is een initiatief van Eurostat, het Europese statistiekbureau en wordt dit schooljaar georganiseerd in meer dan vijftien EU-landen.

Tussen 6 en 19 januari werkten 303 teams van België aan de eerste ronde. Deze eerste ronde was een online test die uit drie onderdelen van telkens tien vragen bestond. In het eerste onderdeel werd er nagegaan of de teams statistische rapporten konden raadplegen. In het tweede onderdeel werd de statistische basiskennis bevraagd en in het derde onderdeel werd gekeken of ze officiële statistische bronnen kunnen gebruiken.

Na deze eerste ronde gaan er 117 teams door naar de tweede ronde, waarvan twee teams van SAB! Namelijk team Pieter (Pieter Ectors 3LAT) en team Royattack (Daan Schreurs, Ruben Verlaak en Maxim Lafaire 6WWb)

Proficiat jongens en veel succes in de tweede ronde!