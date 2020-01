Extra voorstellingen in Theater De Roxy

Sint-Truiden - Sinds 16 januari speelt ‘Van de kant in de gracht’ in het Limburgse amusementstheater. Het is een sexy comedy van Walter Van De Velde met Manoe Frateur uit ‘De Buurtpolitie’, Christel Vanschoonwinkel bekend van ‘Spoed’ en ‘De Kotmadam’ en Gunter Reniers die rollen speelde in o.a. ‘Wittekerke’ en ‘Hallo België’ .

Ervaren acteurs dus voor een wervelende komedie die zich afspeelt in een vakantieappartement aan de Belgische kust. Christel speelt Solange, een verwende vrouw die haar man Richard (Gunter) bedriegt met haar zwemleerkracht Swa (Manoe). Maar niets is wat het lijkt in deze situatiekomedie, waar de ene plotwending de andere opvolgt. De drie acteurs schakelen zo snel tussen de verschillende emoties en zijn erg goed op elkaar ingespeeld. Een stormloop op tickets kon dus ook niet uitblijven!

De producenten voegen daarom twee extra data toe aan de speelreeks. Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari, telkens om 20.15 uur, kan u ook terecht in Theater De Roxy voor de zwoele escapades van Betty uit De Kotmadam. Indien u er nog bij wil zijn, boek dan vliegensvlug uw eigen zetel(s) via www.deroxy.be want ook deze nieuwe data gaan snel vol zitten.

foto: Flipke Nuyttens