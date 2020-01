Sint-Theuniskermis op 't Hoksent

Eksel

Hechtel-Eksel - Naar jaarlijkse traditie was het weer feest op 't Hoksent.

Na de misviering in de kapel van 't Hoksent kon je per opbod bieden op hetzij een varkenskop, kipkap, krepoet, kippen, enz.... Ondertussen kon je dan genieten van een heerlijke jenever of een warme tas koffie. In het buurthuis kon je dan alweer gezellig en lekker gaan eten. Op zondag vond de zetterprijskamp plaats, met een terechte winnaar. Het succes van Sint-Theunis op 't Hoksent is vooral te danken aan de vele vrijwilligers van de buurt.