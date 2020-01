Nikki de Jager over haar transgenderonthulling: “Ik dacht dat ik het niet kon en begon te huilen”

De populaire beautyvlogger kwam midden januari noodgedwongen uit de kast als transgender in een YouTube-video, nadat ze door iemand gechanteerd werd. Nikki de Jager sprak nu in de talkshow van Ellen Degeneres voor het eerst over deze pijnlijke onthulling.

“Nu is het tijd om echt vrij te zijn”, zei Nikki de Jager in de bewuste video die ze midden januari op YouTube plaatste. “Toen ik jonger was, ben ik in het verkeerde lichaam geboren. Het betekent dat ik transgender ben.” De Nederlandse beautyblogster, die beter bekendstaat als Nikkie Tutorials, biechtte dit naar eigen zeggen op nadat ze gedwongen werd om uit de kast te komen omdat chanteurs dreigden haar verhaal te lekken aan de pers.

In de Amerikaanse talkshow van Ellen Degeneres sprak de Nederlandse hierover op dinsdag voor het eerst. “Ik dacht dat ik het niet kon. Ik begon te huilen,” vertelt ze. Uiteindelijk kon haar verloofde Dylan haar toch overtuigen. “Hij heeft me echt gepusht om het te posten.” De vlogster kreeg nadien enorm veel steunbetuigingen van over heel de wereld en de video werd sinds midden januari meer dan 32 miljoen keer bekeken. “Ik ben zo blij dat we 2020 zijn,” benadrukt Nikki tijdens het gesprek. “Het wordt echt aanvaard.”

Over de chantage vertelde de vlogster nog het volgende: “Ik was altijd al van plan om met mijn verhaal naar buiten te treden, maar ik vond het moeilijk om de goede timing te vinden. Ik ben de persoon die dit heeft gedaan absoluut niet dankbaar, maar ik ben wel blij dat het is gebeurd. Het enige wat nu van belang is, is dat ik mezelf kan zijn en hopelijk kan ik daarmee ook anderen inspireren.