Meerderheid van cipiers legt werk neer in gevangenissen van Brugge, Leuven en Sint-Gillis

Als gevolg van een stakingsactie van de vakbonden, is de meerderheid van het gevangenispersoneel in de inrichtingen in Leuven, Sint-Gillis en Brugge donderdagochtend niet aan het werk gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. De aangekondigde acties in die drie gevangenissen, hebben ook navolging gekregen in andere plaatsen.