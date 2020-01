Maison Margiela herlanceert iconische schoen nu als sneaker

Maison Margiela en Reebok hebben de handen in elkaar geslagen om samen een sneaker op de markt te brengen. De iconische hoefvormige laars ‘Tabi’ van Maison Margiela uit 1988 diende ontegensprekelijk als inspiratiebron, want ook de neus van de sneaker heeft de vorm van een hoef.

De iconische hoefschoen van Maison Margiela werd voor het eerst geïntroduceerd in 1988. Na het succes van de allereerste ‘Tabi’ volgden er nog tal van variaties op zoals pumps, ballerina’s, muiltjes … Tijdens de coutureweek toonde het merk nu ook een sneaker met gespleten tenen, die samen met Reebok gerealiseerd werd.

Ook Reebok deed zijn duit in het zakje. Zo inspireerde het sportmerk zich voor de Margiela x Reebok sneaker op hun ‘Instapump Fury’ uit 1994. En hoewel de schoen op zich al behoorlijk uniek is, is deze samenwerking dat ook. John Galliano is sinds zijn indiensttreding bij Maison Margiela in 2014 geen enkel samenwerkingsverband aangegaan tot nu.

De ‘Tabi’ sneaker zal later dit jaar verkrijgbaar zijn in alle winkels van Martin Margiela, in een grote variëteit aan kleuren en zowel in platte versie als met hak.