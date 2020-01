David Goffin (ATP 11) heeft zich donderdag met bijzonder veel moeite gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open. Onze 29-jarige landgenoot klopte de Fransman Herbert (ATP 64) na een stevige inzinking in vijf sets: 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3.

David Goffin (ATP 11) was nochtans als een wervelwind aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. Winst tegen wereldtoppers Dimitrov en Nadal op de ATP Cup en een bijzonder vlotte zege in drie sets in zijn ...