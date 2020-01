Temptation Joshua voelt zich herboren na zwaar ongeval

Opmerkelijke videoboodschap van Joshua Feytons, de verleider die meedeed aan ‘Temptation Island’ en ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, op Instagram. Daarin toont hij zich dankbaar voor het zware ongeval waarvan hij nog steeds revalideert.

“Alles gebeurt met een reden. Wat mij overkwam is iets dat moest gebeuren. Het was tegelijk een bijna-doodervaring en een wake-upcall.”Ondertussen toont de Instagramvideo beelden van de verhakkelde auto van de verleider en van Joshua zelf die door de ambulanciers op een brancard wordt gelegd.

“Voor mijn ongeval zat ik in een zwarte periode. Ik was depressief. Dit is duidelijk mijn tweede kans in het leven. Ik ben zo gelukkig. Dus geniet van het leven, zeg mensen dat je van ze houdt. Ik ben echt veranderd.” Het zijn maar enkele van de uitspraken die Joshua via het sociale medium te zeggen had over zijn ongeval en de positieve gevolgen ervan.

Foto’s van de negatieve gevolgen van zijn accident, zoals de verwondingen en de revalidatie verspreidde hij eerder ook al op Instagram.

