Fenomeen Zion Williamson schittert bij debuut in de NBA maar Pelicans kunnen niet winnen

Zion Williamson (19) heeft vannacht eindelijk zijn langverwachte debuut in de NBA gemaakt. Het basketbalfenomeen was in zijn eerste match goed voor 22 punten, 7 rebounds en 3 assists, maar dat volstond niet voor de New Orleans Pelicans om de San Antonio Spurs te verslaan. De Pelicans verloren uiteindelijk met 121-117.