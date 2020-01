Stafhouder beslist: advocaat Keuleneer moet zich terugtrekken uit euthanasieproces

De stafhouder heeft beslist dat Fernand Keuleneer zich moet terugtrekken als raadsman van de burgerlijke partijen. Woensdagavond was er plots ophef toen bleek dat Keuleneer, die de drie beschuldigde dokters veroordeeld wil zien voor moord, als lid van de euthanasiecommissie aanwezig was toen die in augustus 2010 moest oordelen over het dossier van Tine.