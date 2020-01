‘Breakfast at Tiffany’s’ kan binnenkort ook echt in Londen

Wie net zoals Audrey Hepburn een Breakfast at Tiffany’s-moment wil inlassen, kan vanaf februari niet enkel terecht in New York maar ook in het iconische warenhuis Harrods in Londen.

De bekende juwelier met de kleine lichtblauwe doosjes Tiffany & Co. breidde zijn flagshipstore op Fifth Avenue in New York in 2017 uit met een café waar je kunt aanschuiven voor een ontbijt. Fans van de legendarische film met Audrey Hepburn kunnen er hun eigen Breakfast at Tiffany’s beleven (al zijn ze er eveneens welkom voor lunch of thee met gebak). Een formule die lijkt aan te slaan, want Tiffany & Co. heeft nu aangekondigd dat er een tweede ‘Blue Box Café’ zal komen in Londen, dat - net zoals het café in New York - volledig ingericht is met de huiskleur van de luxejuwelier.

Tiffany & Co. koos voor een samenwerking met het luxewarenhuis Harrods, dat er prat op gaat om klanten ‘de ultieme culinaire Tiffany-ervaring te bieden’ die ‘het plafond van luxe aanraakt’. Vanaf februari kunt u er terecht voor ontbijt, lunch of thee met gebak, omringd door juwelen en ornamenten in de huisstijl van Breakfast at Tiffany’s.

Foto: Tiffany & co.