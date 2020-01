Justine Henin: “Kim Clijsters zal nooit haar kracht verliezen”

Justine Henin heeft al een tijdje de tennisrackets opgeborgen, maar is voor het eerst sinds 2011 nog eens aanwezig op de Australian Open, en dit als analist voor Eurosport. De voormalige nummer één van de wereld en zevenvoudig grandslamwinnares is perfect geplaatst voor een analyse van het Belgische tennis en ziet in Melbourne een erg goede David Goffin (ATP 11) en Elise Mertens (WTA 17).