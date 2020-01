Drie postieve speekseltesten bij verkeerscontrole

Voeren -

Woensdagavond heeft de politie van Voeren en Bilzen-Hoeselt-Riemst verkeerscontroles in Voeren uitgevoerd. Tijdens die controles werden in totaal zes geseinde personen aangetroffen. Daarnaast legden drie personen een positieve speekseltest af waardoor ze hun rijbewijs voor vijftien dagen moesten inleveren. Drie andere personen waren in het bezit van gebruikershoeveelheden cannabis en één persoon was in het bezit van een wapen. Ook werden er meerdere processen-verbaal opgesteld voor verschillende verkeersinbreuken, drugs- en wapenbezit.