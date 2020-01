Outsiders Medvedev en Zverev laten zich niet verrassen in tweede ronde Australian Open

De Rus Daniil Medvedev (ATP 4) en de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), twee schaduwfavorieten voor de titel, hebben zich donderdag op de Australian Open geplaatst voor de derde ronde.

Vierde reekshoofd Medvedev haalde het met 7-5, 6-1 en 6-3 van de Spaanse qualifier Pedro Martinez (ATP 168). Hij treft in de zestiende finales thuisspeler Alexei Popyrin (ATP 96) of de Spanjaard Jaume Munar (ATP 90).

Alexander Zverev ging met 7-6 (7/5), 6-4 en 7-5 voorbij de Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP 98). Het zevende reekshoofd botst nu op de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 29) of de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 51).

Ook Dominic Thiem (ATP 5) boekte donderdag een plaats in de derde ronde. De Oostenrijker had wel weinig overschot tegen de Australische wildcard Alex Bolt (ATP 140). Pas na vijf sets moest die plooien met 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1 en 6-2. Thiem speelt nu tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 34) of de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 122).

In het vrouwentoernooi stootte tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 2) vlot door naar de derde ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund (WTA 72) met twee keer 6-3. Om de laatste zestien te halen, moet de Tsjechische voorbij de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30) of de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 79).

