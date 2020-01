"Niemand geloofde me toen ik zei dat Leclerc Vettel zou verslaan"

Renault F1-piloot Esteban Ocon is er steeds van overtuigd geweest dat Charles Leclerc tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari Sebastian Vettel zou verslaan.

Esteban Ocon keert dit jaar na een jaar langs de zijlijn te hebben moeten toekijken terug naar de Formule 1 als racepiloot. Ocon greep net naast een racezitje bij Mercedes maar ook bij Renault hoopt hij om opnieuw te kunnen strijden met Charles Leclerc.

Ocon racete in het verleden erg vaak in dezelfde raceklassen als Leclerc en hij weet dus hoe getalenteerd en hoe goed Leclerc is. Voor Ocon was het dan ook geen verrassing dat Leclerc het tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari zo goed deed.

"Ik zei tegen iedereen, inclusief Mercedes, dat Charles dit niveau zou halen en na enkele races Sebastian zou verslaan. Niemand geloofde me toen," zei Ocon tegenover 'ESPN'. "Nu doen ze dat wel!"

"Ik heb erg lang tegen Charles geracet en hij is één van de moeilijkste rijders om tegen te racen, en ik heb tegen hem en Max gereden. Het waren de twee beste."

"Ik ben dan ook niet echt verrast. Ik hoop vooral dat we erg lang tegen elkaar in de Formule 1 zullen racen en hopelijk in de toekomst ook voor de titel zullen strijden."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: