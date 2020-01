Coronavirus besmet Aziatische beurzen

De Japanse aandelenbeurs is donderdag fors lager gesloten. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse export en de verdere verspreiding van het coronavirus in China zorgden voor een negatieve stemming bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 1 procent op 23.795,44 punten. De transportbedrijven stonden onder druk nadat was gebleken dat de uitvoer in Japan in december voor de dertiende ...