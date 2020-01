Toezichthouder politie wil val opzetten voor agenten

Moeten politiemensen in de toekomst vrezen dat hun toezichthouder hen in de val lokt om te controleren of ze geld stelen? De politiewaakhond Comité P lanceert die opmerkelijke denkpiste in een nieuw rapport over ‘goede praktijken’ die politietoezichthouders in andere Europese landen al toepassen. Dat schrijft De Tijd donderdag.