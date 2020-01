Opnieuw rellen in Beiroet ondanks nieuwe regering

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn betogers opnieuw slaags geraakt met de veiligheidsdiensten. Woensdag had premier Hassan Diab nochtans beloofd dat zijn regering al het mogelijke zal doen om tegemoet te komen aan de eisen van de protestbeweging, die het land nu al meer dan drie maanden in rep en roer zet. De manifestanten eisen een herziening van het politieke systeem.