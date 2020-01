Elise Mertens wervelt naar derde ronde op de Australian Open

Elise Mertens is als een wervelwind gestart aan de Australian Open. Nadat de Limburgse in haar eerste ronde in minder dan een uurtje afrekende met Danka Kovinic, had ze donderdagochtend ook in haar tweede ronde in 55 minuten klaar met de Britse Heather Watson (WTA 75). Mertens klaarde de klus verrassend eenvoudig in 6-3 en 6-0.