Gek zicht, de federale politie rukt tegenwoordig uit in afdankertjes van de civiele bescherming. Het lock-onteam, dat manifestanten die zich vastketenen moet ontzetten, gaat sinds kort de baan op in een blauwe Mercedescamionette van de civiele bescherming, bouwjaar 2000.

“Totaal onwettelijk, onaangepast aan ons werk en in overtreding met de lage-emissiezone in Brussel. Bovendien vertrouwen collega’s en burgers ons niet in deze bestelwagen. Ze zien dat het niet écht een ...