Wordt Thomas Didillon (24) de nieuwe keeper van KRC Genk? Bij Anderlecht waren ze woensdag overtuigd van wel. In Genk wordt van de Fransman gezegd dat hij “niet het ideale scenario is”. Er is blijkbaar een andere, meer valabele piste. Wat wel klopt: er is onderhandeld tussen beide clubs. Tijdens die gesprekken zou zelfs een bizarre constructie op tafel zijn gelegd.