Tijdens de Winteravonden werd in Bokrijk vuurwerk afgeschoten vanuit kwetsbaar en beschermd vogelrichtlijngebied. Dat bevestigt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van Natuur en Bos. De stad Genk had toestemming gegeven, maar volgens burgemeester Dries alleen om in recreatiegebied vuurwerk af te schieten. Volgens voorzitter Igor Philtjens is er volledig conform de vergunning gewerkt.