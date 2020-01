Aan het einde van de derde procesdag rond de euthanasie van Tine Nys is ophef ontstaan rond Fernand Keuleneer, de advocaat van Sophie Nys. Die bleek in de commissie te zitten die besliste over de goedkeuring van de euthanasie van Tine Nys. “Ik val daar achterover van”, zei Jef Vermassen.