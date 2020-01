3.000 rouwenden nemen afscheid van vermoorde Oudbergse pater Jef Hollanders

In de kathedraal van het Zuid-Afrikaanse Klerksdorp is woensdag afscheid genomen van de vermoorde missionaris Jef Hollanders (83) uit Meeuwen. Zijn nicht Veerle Hollanders en haar vriend Kris Abeels waren aanwezig bij de ruim 3.000 rouwenden. “Zo’n begrafenis maak je maar een keer in je leven mee.”