“Fantastisch nieuws” liet team Bosland vandaag weten op haar Facebookpagina. Een van de schapen van het Hobos in Pelt heeft vandaag namelijk gelammerd. Het kersverse lammetje kon al op beeld vastgelegd worden en stelt het duidelijk goed onder het toeziend oog van de moeder. In de reacties op het filmpje was ook direct iemand die opperde dat de Limburgse wolven er weer “een lekkere hap” bij hebben. Hopelijk toch niet!